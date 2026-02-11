A Come States? Eleonora Tomassi intervista Amedeo Iasci, fondatore di The Jashi Project. Iasci spiega perché vede Trump come un clone di sé stesso e cosa questo significa per i mercati e la politica globale. La puntata offre uno sguardo diverso sull’America del 2026, mescolando geopolitica, finanza e comunicazione senza filtri.

Nella nuova puntata di “Come States?”, Eleonora Tomassi dialoga con Amedeo Iasci, fondatore di The Jashi Project, per leggere l'America del 2026 da una prospettiva controcorrente: quella che intreccia geopolitica, finanza e comunicazione. Si parte dal percorso di Iasci e dalla nascita del suo canale: perché raccontare gli Stati Uniti fuori dalla narrazione mainstream e che ruolo hanno oggi i social nella costruzione del consenso politico ed economico. Da qui il salto nei mercati: quanto pesa davvero la geopolitica sulle decisioni finanziarie? E quanto le scelte della Casa Bianca sono strategia calcolata più che improvvisazione? Al centro del confronto, Trump 2. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Amedeo Iasci a Come States? — Trump 2.0, mercati e geopolitica non raccontata

Approfondimenti su Come States

Il panorama dei mercati finanziari sta entrando in una nuova fase, influenzata da fattori geopolitici e tecnologici.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Come States

Argomenti discussi: L’influencer di finanza Jashi in visita a Brescia: È la nuova Milano; Brescia sarà la nuova Milano? X volte più moderna e pulita.

L’influencer di finanza Jasci in visita a Brescia: «È la nuova Milano»L’imprenditore Amedeo Iasci è in città da qualche settimana ed è rimasto piacevolmente colpito: «Ha grande potenziale ed è molto vivibile» ... giornaledibrescia.it

Amedeo Iasci. . Oggi, Andrea Leali noto maestro di sci italiano, cerca insegnare ad uno Snowboarder come si scia, focalizzandosi su piedi e ginocchia #BasiDelloSci #Sciare #IniziareASciare - facebook.com facebook