La mossa di Trump contro gli appaltatori della difesa per garantire che gli Usa dispongano delle capacità militari più letali del mondo

L’amministrazione Trump ha annunciato una strategia volta a rafforzare le capacità militari degli Stati Uniti, con l’obiettivo di mantenere la superiorità nel settore della difesa. In qualità di Capo dell’Esecutivo e Comandante in Capo, Trump si è impegnato a garantire che gli appaltatori della difesa lavorino per sviluppare e migliorare le capacità militari americane, assicurando così la sicurezza nazionale e la deterrenza internazionale.

"In qualità di Capo dell'Esecutivo e Comandante in Capo, mi impegno a garantire che l'esercito degli Stati Uniti disponga delle capacità di combattimento più letali al mondo. Dopo anni di priorità sbagliate, i grandi appaltatori tradizionali sono stati incentivati a privilegiare i rendimenti per gli investitori rispetto alle esigenze dei nostri militari ". Recita così la premessa dell'ordine esecutivo diffuso mercoledì dalla Casa Bianca, con cui Donald Trump vieta ai gruppi della difesa che abbiano contratti in essere con l'amministrazione Usa e non li onorino efficacemente di pagare dividendi agli azionisti o riacquistare azioni proprie – operazione che ha sua volta come risultato quello di trasferire risorse ai soci – fino a quanto non saranno in grado di "fornire un prodotto superiore, nei tempi e nel budget previsti".

