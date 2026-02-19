Blitz anticamorra tra Napoli Nord e hinterland | 14 arresti contro i clan Puca Verde e Ranucci
I Carabinieri hanno arrestato 14 persone a Napoli Nord e dintorni, smantellando un’alleanza tra i clan Puca, Verde e Ranucci. La loro operazione, ordinata dalla DDA, ha portato alla scoperta di una rete di rapporti e accordi tra i gruppi criminali. Durante il blitz, sono stati sequestrati armi e denaro. Le indagini hanno anche ricostruito le gerarchie interne e il sistema di scambio tra i clan. L’azione si inserisce in una serie di controlli contro la camorra nell’area. La lotta alla criminalità prosegue senza sosta.
Operazione dei Carabinieri su mandato della DDA contro tre clan di camorra: ricostruite gerarchie, patto di alleanza e cassa comune. Contestati associazione mafiosa, estorsioni e armi. Maxi operazione dei Carabinieri in provincia di Napoli contro i vertici dei clan di camorra Puca, Verde e Ranucci. Sono 14 le persone raggiunte da ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Tredici indagati sono stati condotti in carcere, uno posto agli arresti domiciliari. Il provvedimento rientra in un’attività d’indagine diretta dalla Procura di Napoli e condotta dai militari del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna. 🔗 Leggi su 2anews.it
