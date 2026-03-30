Gli Stati Uniti stanno modificando in modo discreto le loro politiche riguardo a Taiwan, senza annunci ufficiali. Le mosse sembrano mirate a preparare il terreno per future decisioni, piuttosto che a cambiare immediatamente gli accordi esistenti. Questa strategia si manifesta attraverso azioni e dichiarazioni che non indicano un cambiamento aperto, ma suggeriscono una certa attenzione verso la questione.

Washington, D.C. Non è una svolta strategica. Non ancora, almeno. È qualcosa di più sottile, e forse più importante: una preparazione del terreno. In vista del vertice del 14 e 15 maggio tra Donald Trump e Xi Jinping, Washington sta modulando linguaggio, segnali e tempistiche sul dossier Taiwan in modo coerente su più livelli. Non per concedere subito, ma per rendere possibili concessioni. Il punto di partenza è l’articolo del Wall Street Journal, che ricostruisce come il leader cinese stia cercando di sfruttare l’approccio profondamente transazionale del presidente statunitense. Non chiede un accordo su Taiwan: troppo presto, troppo costoso. Ma qualcosa di più realistico: un cambiamento del linguaggio diplomatico americano. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Gli Stati Uniti stanno riscrivendo la politica su Taiwan senza dirlo

Articoli correlati

Ecco quante forniture militari hanno consegnato gli Stati Uniti a Taiwan nel 2025Nel corso del 2025 gli Stati Uniti hanno proseguito le forniture su vasta scala di materiali militari destinati all’ammodernamento delle Forze Armate...

Semiconduttori, accordo tra Stati Uniti e TaiwanL’intesa stabilisce che i dazi sui beni taiwanesi scenderanno al 15 per cento, mentre le aziende di Taipei si impegnano a investire negli Usa «almeno...

Il Giappone ha fatto arrabbiare la Cina su Taiwan ed è diventato un caso

Una raccolta di contenuti su Gli Stati Uniti

Temi più discussi: Usa e Israele stanno vincendo la guerra: la svolta di Al Jazeera sull'Iran; Ambiguità strategica | Gli Stati Uniti stanno riscrivendo la politica su Taiwan senza dirlo; Iran e Usa stanno trattando. Trump cambia tono e sposta l'ultimatum: Teheran però non conferma; Israele vuole espandere la sua presenza nel sud del Libano.

Cosa sappiamo di questi presunti negoziati tra Stati Uniti e IranMolto poco per ora, oltre a qualche contatto preliminare: Trump dice che sono in corso e molto «produttivi», l'Iran nega che siano mai cominciati ... ilpost.it

Iran vince la guerra? Gli Stati Arabi stanno esaurendo le scorte di intercettori per neutralizzare i missili lanciati da TeheranGli Stati Uniti sottovalutano il rischio? Gli Stati Uniti hanno ridimensionato le preoccupazioni sulle scorte di intercettori. Il generale Dan Caine, presidente dello Stato maggiore congiunto degli ... ilmessaggero.it

Gli Stati Uniti stanno consentendo a una petroliera russa carica di petrolio di raggiungere Cuba. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali sulla petroliera si stima ci siano 730.000 barili e sarebbe la prima dopo mesi di blocco petrolif - facebook.com facebook

Stati Uniti, la confessione di Vance: "Sono ossessionato dagli Ufo: non sono alieni, sono demoni" - la Repubblica x.com