Ecco quante forniture militari hanno consegnato gli Stati Uniti a Taiwan nel 2025

Da it.insideover.com 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025 gli Stati Uniti hanno continuato a consegnare grandi quantità di materiali militari a Taiwan. Le forniture hanno riguardato l’ammodernamento delle Forze Armate della Repubblica di Cina. La notizia conferma il ruolo attivo di Washington nel supportare Taipei, anche in un anno segnato da tensioni crescenti nella regione.

Nel corso del 2025 gli Stati Uniti hanno proseguito le forniture su vasta scala di materiali militari destinati all’ammodernamento delle Forze Armate della Repubblica di Cina. In linea con la politica sancita dal U.S. National Security Strategy dello scorso novembre, Washington identifica quale “priorità” il mantenimento di un “vantaggio militare” nell’area Sud-Est asiatica con l’obbiettivo di “scoraggiare un conflitto su Taiwan”. Carri armati e missili antinave. Il limitato riconoscimento dello status diplomatico e giuridico della Repubblica di Cina come Stato indipendente, circoscritto formalmente a 12 Paesi, ha fatto degli Stati Uniti il principale fornitore militare di Taiwan. 🔗 Leggi su It.insideover.com

ecco quante forniture militari hanno consegnato gli stati uniti a taiwan nel 2025

© It.insideover.com - Ecco quante forniture militari hanno consegnato gli Stati Uniti a Taiwan nel 2025

Approfondimenti su Taiwan US

Gli Stati Uniti promettono armi a Taiwan

Gli Stati Uniti hanno annunciato una vendita di armi da oltre undici miliardi di dollari a Taiwan, provocando tensioni con la Cina.

Iran, Trump valuta opzioni militari “decisive” mentre gli Stati Uniti rafforzano la presenza nel Golfo

Gli Stati Uniti aumentano la presenza nel Golfo mentre Donald Trump valuta possibilità militari decisive contro l’Iran.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Taiwan US

Argomenti discussi: Ecco le forniture militari Usa a Taiwan nel 2025.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.