Nel 2025 gli Stati Uniti hanno continuato a consegnare grandi quantità di materiali militari a Taiwan. Le forniture hanno riguardato l’ammodernamento delle Forze Armate della Repubblica di Cina. La notizia conferma il ruolo attivo di Washington nel supportare Taipei, anche in un anno segnato da tensioni crescenti nella regione.

Nel corso del 2025 gli Stati Uniti hanno proseguito le forniture su vasta scala di materiali militari destinati all’ammodernamento delle Forze Armate della Repubblica di Cina. In linea con la politica sancita dal U.S. National Security Strategy dello scorso novembre, Washington identifica quale “priorità” il mantenimento di un “vantaggio militare” nell’area Sud-Est asiatica con l’obbiettivo di “scoraggiare un conflitto su Taiwan”. Carri armati e missili antinave. Il limitato riconoscimento dello status diplomatico e giuridico della Repubblica di Cina come Stato indipendente, circoscritto formalmente a 12 Paesi, ha fatto degli Stati Uniti il principale fornitore militare di Taiwan. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Ecco quante forniture militari hanno consegnato gli Stati Uniti a Taiwan nel 2025

