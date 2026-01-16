Semiconduttori accordo tra Stati Uniti e Taiwan

Gli Stati Uniti e Taiwan hanno raggiunto un accordo che prevede la riduzione delle tariffe sui prodotti importati dall’isola e un aumento degli investimenti taiwanesi nel mercato statunitense, con particolare attenzione ai semiconduttori e alla tecnologia. Questa intesa mira a rafforzare la collaborazione economica tra i due paesi, sostenendo la crescita del settore tecnologico e promuovendo una maggiore stabilità nelle relazioni commerciali.

Gli Stati Uniti hanno annunciato la conclusione di un'intesa con Taiwan che prevede un alleggerimento delle tariffe sui prodotti importati dall'isola e, parallelamente, un rafforzamento degli investimenti taiwanesi nel mercato americano, in particolare nei comparti dei semiconduttori e della tecnologia. Un'intesa che non è piaciuta a Pechino: il ministero degli Esteri cinese ha dichiarato che «la Cina si oppone fermamente» a qualsiasi rapporto diplomatico tra altri Paesi e Taiwan e a «ogni accordo che implichi il riconoscimento di legami di sovranità». Sul piano operativo, l'intesa stabilisce che i dazi sui beni taiwanesi scenderanno al 15 per cento, rispetto all'aliquota reciproca del 20 per cento.

