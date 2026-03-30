Gli Stati Uniti permettono a una petroliera proveniente dalla Russia di raggiungere Cuba, segnando il primo arrivo di un'unità di questo tipo nell'isola dopo diversi mesi di blocco del carburante imposto. La nave si sta dirigendo verso il porto cubano, mentre il governo statunitense ha confermato che l'autorizzazione è stata concessa. La vicenda ha suscitato attenzione internazionale.

: la nave cisterna Anatoly Kolodkin, partita da Primorsk, dovrebbe attraccare nella notte tra lunedì e martedì al porto di Matanzas. Sarebbe la prima a portare carburante nel paese dopo quasi tre mesi di blocco imposto dagli Stati Uniti, e consentirebbe al governo cubano di guadagnare qualche settimana prima che le riserve locali si esauriscano. Lo scrive il New York Times citando un funzionario informato sulla questione, secondo il quale sulla petroliera ci sarebbero 730mila barili di petrolio. Sempre secondo la stessa fonte la Guardia Costiera degli Stati Uniti ha due pattugliatori nella zona che avrebbero potuto tentare di intercettare la petroliera russa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Gli Stati Uniti stanno consentendo a una petroliera russa di raggiungere Cuba

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