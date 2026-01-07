Gli Stati Uniti sequestrano una petroliera battente bandiera russa dopo un inseguimento nell’Atlantico

Gli Stati Uniti hanno sequestrato la petroliera russa Marinera nell’Atlantico, a seguito di un inseguimento che ha coinvolto sottomarini russi. L’evento segnala un aumento delle tensioni tra le due nazioni in ambito marittimo, evidenziando le complesse dinamiche di sicurezza e controllo nelle rotte strategiche. La vicenda apre un nuovo capitolo nelle relazioni tra Washington e Mosca, con possibili implicazioni sul piano internazionale.

Alta tensione tra Stati Uniti e Russia in mare aperto. Dopo un inseguimento, con tanto di scorta da parte dei sottomarini di Mosca, gli Usa hanno sequestrato la petroliera Marinera, battente bandiera della Federazione, nel bel mezzo dell'Atlantico. A riferirlo è un funzionario americano a Nbc News. Un'operazione svolta dal Dipartimento per la Sicurezza Interna americano con il supporto militare statunitense che ha permesso a funzionari delle forze dell'ordine americani di salire a bordo dell'imbarcazione e prendere il controllo.

Gli Stati Uniti tentano di catturare una petroliera russa che elude il blocco - Un'analisi approfondita sulle tensioni internazionali legate al sequestro di una petroliera russa da parte degli Stati Uniti. notizie.it

Dopo la crisi in Venezuela, alta tensione Usa-Russia: Trump tenta il sequestro di una petroliera. Ira di Mosca che schiera la sua Marina per scortarla - Gli Stati Uniti la inseguono da settimane dopo che ha tentato di eludere un blocco parziale attorno al Venezuela ... affaritaliani.it

