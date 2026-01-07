Gli Stati Uniti sequestrano una petroliera russa nell’oceano Atlantico

Il 7 gennaio, gli Stati Uniti hanno comunicato il sequestro di una petroliera russa nell’Atlantico settentrionale. L’intervento rientra nelle misure adottate da Washington per bloccare le esportazioni di petrolio venezuelano. Questa azione fa parte di una strategia più ampia di sanzioni e restrizioni economiche rivolte a controllare i flussi energetici e influenzare le attività di imprese e nazioni coinvolte.

Venezuela, gli Stati Uniti tentano di sequestrare una petroliera russa: «Operazione in corso» - Media internazionali riferiscono che la Russia avrebbe dispiegato un sottomarino per contribuire alla sua scorta durante la traversata oceanica ... italiaoggi.it

Gli Stati Uniti sequestrano una petroliera battente bandiera russa nell'Atlantico settentrionale - Gli Stati Uniti hanno effettuato, mercoledì 7 gennaio, un'operazione militare che ha portato al sequestro di una petroliera battente bandiere russa nell'Atlantico settentrionale. msn.com

Gli Stati Uniti sequestrano una petroliera venezuelana con bandiera russa nell’oceano atlantico

«La nave intercettata, la M/T Sophia, operava in acque internazionali e svolgeva attività illecite nel Mar dei Caraibi. La Guardia Costiera americana la sta scortando negli Stati Uniti», riporta una nota del Comando Meridionale degli Stati Uniti. - facebook.com facebook

#USA #Maduro @laramps a @siamonoitv2000: «Gli Stati Uniti fortemente interessati al #petrolio del #Venezula. Non era mai accaduto che un presidente di un Paese venisse rapito». La puntata è disponibile su #Play2000 x.com

