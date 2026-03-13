Gli Stati Uniti autorizzano per trenta giorni l’acquisto di petrolio russo

Il 12 marzo gli Stati Uniti hanno autorizzato temporaneamente, per trenta giorni, l'acquisto di petrolio russo stoccato in mare, alleggerendo di fatto le sanzioni. Il segretario del tesoro statunitense Scott Bessent l'ha definito un passo necessario per stabilizzare i mercati energetici globali, scossi dalla guerra in Iran. Secondo l'inviato presidenziale russo Kirill Dmitriev, la misura permetterà di vendere cento milioni di barili di greggio russo, pari a quasi un giorno di produzione globale. La licenza rilasciata da Washington autorizza, fino all'11 aprile, la vendita di greggio e prodotti petroliferi russi caricati sulle navi entro il 12 marzo.