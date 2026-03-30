Giulia Moretti è la nuova figura di riferimento degli Scarti, il centro di produzione teatrale ligure. La sua nomina segna un cambiamento nella gestione del progetto, che si basa su un lavoro di squadra e una guida artistica condivisa. La comunicazione ufficiale è stata diffusa dalla compagnia attraverso una nota ufficiale.

di Marco Magi LA SPEZIA Il ‘nuovo’ volto degli Scarti Centro di produzione teatrale della Liguria, si chiama Giulia Moretti. Dopo dieci anni con l’associazione, ha assunto da pochi giorni il ruolo di presidente e di direttore generale, dopo che, chi l’ha preceduta, Andrea Cerri, ha lasciato per assumere l’incarico di direttore del Teatro Stabile di Bolzano. Ha già definito, quella attuale, "una nuova era che è già presente": quali elementi di discontinuità intende introdurre? "Scarti è una realtà solida e l’avvio di questa nuova fase segna un cambiamento importante – esordisce Moretti –. Andrea Cerri, fondatore e anima strategica, era il principale punto di riferimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli Scarti di Giulia: "Il lavoro è collettivo e la guida artistica un ruolo collegiale"

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