Guida all' asta di riparazione | ruolo per ruolo tutti i giocatori da prendere al fantacalcio

Questa settimana si svolge l’asta di riparazione del fantacalcio 2025-26. I dirigenti sono già al lavoro per trovare i giocatori giusti, tra nuovi arrivi e svincolati da inserire nelle rose. Chi si aggiudicherà i pezzi migliori? Le scelte saranno decisive per le prossime partite.

Con la chiusura del mercato invernale inizia la settimana delle aste di riparazione, la più attesa dai fantallenatori. Tra nuovi arrivi e possibili svincolati non acquistati a inizio fanta, sono davvero tanti i nomi che fanno gola. Da Malen a Fullkrug, passando per Fabbian e Giovane: ruolo per ruolo, tutti quei giocatori che proprio non possono restare fuori dalle rose dei fantallenatori. I nuovi arrivi: le schede fantacalcio Le gerarchie dei portieri: primi, secondi e terzi Per quanto riguarda la porta, è da segnalare l'arrivo di Bijlow al Genoa. L'olandese ha già fatto il suo esordio nel nostro campionato e potrebbe scalzare Leali nelle gerarchie rossoblù. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

#Consigli-asta- riparazione || L’asta di riparazione al Fantacalcio si apre in un momento chiave della stagione.

Guida a TUTTI I NUOVI ARRIVI in Serie A e al Fantacalcio

