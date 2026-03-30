Le autorità statunitensi hanno annunciato di considerare un'eventuale operazione militare sull'isola di Kharg, con l'obiettivo di controllare le riserve di uranio nel paese. Nel frattempo, un portavoce ha dichiarato che in Iran sono stati colpiti e distrutti diversi obiettivi militari, definendo la giornata come un momento decisivo per le operazioni in corso. La questione dell'uranio e le azioni militari sono al centro delle comunicazioni ufficiali in questo periodo.

È un ”gran giorno in Iran” dove ”molti obiettivi nel mirino da tempo sono stati neutralizzati e distrutti dal nostro grande esercito, il migliore e il più letale del mondo”. Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul suo Truth Social concludendo: ”Dio vi benedica tutti!”. In un’intervista al Financial Times, il presidente americano ha dichiarato di poter “impadronirsi del petrolio iraniano” e potenzialmente conquistare l’isola di Kharg, uno dei principali centri di approvvigionamento di carburante dell’Iran. “Ad essere sincero, la cosa che preferisco è estrarre petrolio dall’Iran, ma alcune persone stupide negli Stati Uniti mi chiedono: ‘Perché lo fai?’ Ma sono persone stupide”, ha detto il presidente degli Stati Uniti, suggerendo che potrebbe conquistare l’isola di Kharg. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gli occhi di Trump sull’isola di Kharg: “Potremmo occuparla”. Allo studio una missione ad alto rischio per l’uranio in Iran

Articoli correlati

Trump: “Iran tigre di carta, una parola e gli oleodotti sull’isola di Kharg saranno distrutti”(Adnkronos) – "Una sola semplice parola" e la rete di oleodotti sull'isola di Kharg, strategica per l'export dell'Iran, sarà "distrutta".

Iran, Trump pronto ad invasione di terra: Teheran piazza le mine sull’isola di KhargSecondo la portavoce della Casa Bianca, Trump sarebbe pronto a "scatenare l'inferno in Iran", lanciando un'invasione terrestre.

Tutti gli aggiornamenti su Gli occhi di Trump sull'isola di Kharg...

Temi più discussi: Trump salverà i cubani o il regime?; La garrota energetica che strangola Cuba; No Kings, da New York al Minnesota, gli Usa protestano contro Donald Trump. FOTO; Le guerre e il fanatismo religioso.

I limiti di Trump sono sotto gli occhi di tuttiA 25 giorni dallo scoppio della guerra, la resistenza dell'Iran si rivela più tenace del previsto. Nonostante il gruppo dirigente sia stato decimato, Trump è costretto a spostare sempre più in là il t ... italiaoggi.it

Il vicolo cieco di Donald Trump: cosa c'è dietro a insulti, sfottò e ultimatum (senza rete) del presidente UsaIl presidente irride i morti, i democratici, la Nato, Teheran. Crea diversivi e naviga nel caos. Mentre il suo vice Vance tace ... corriere.it

15 minuti prima del post con cui il 23 marzo Trump fermava i raid per 5 giorni, sono passati di mano 6 milioni di contratti relativi a oltre 6 milioni di barili di petrolio: poi i prezzi sono schizzati. Di Martine Orange - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Trump: "Oggi buone trattative con Teheran, negoziamo direttamente e indirettamente". L'Iran colpisce un impianto di desalinizzazione in Kuwait, un morto. #ANSA x.com