Trump | Iran tigre di carta una parola e gli oleodotti sull’isola di Kharg saranno distrutti

Il rappresentante degli Stati Uniti ha dichiarato che con una sola parola si potrebbe distruggere la rete di oleodotti sull'isola di Kharg, considerata strategica per l'export dell'Iran. La frase è stata pronunciata in un contesto di tensione tra i due paesi, senza fornire ulteriori dettagli sulle eventuali conseguenze o sui piani militari. La dichiarazione ha attirato l'attenzione su un possibile intervento.

(Adnkronos) – "Una sola semplice parola" e la rete di oleodotti sull'isola di Kharg, strategica per l'export dell'Iran, sarà "distrutta". Questa la nuova minaccia a Teheran del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, secondo cui gli Usa avrebbero colpito più di settimila obiettivi in tutto il Paese dall'inizio dell'operazione militare lo scorso 28 febbraio e. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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