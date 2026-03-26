Negli Stati Uniti, la portavoce della Casa Bianca ha dichiarato che l'ex presidente sarebbe pronto a ordinare un'invasione terrestre dell'Iran. Nel frattempo, Teheran ha inserito mine sull'isola di Kharg, un'area strategica nel Golfo Persico. La situazione tra i due paesi si fa più tesa, con segnali di possibile escalation militare.

Secondo la portavoce della Casa Bianca, Trump sarebbe pronto a "scatenare l'inferno in Iran", lanciando un'invasione terrestre. Da parte sua, il tycoon ostenta ottimismo sui colloqui di pace, affermando che Teheran sia il primo a voler trattare ma abbia paura ad ammetterlo. La Repubblica Islamica si prepara comunque al peggio, rafforzando le difese sull'isola di Kharg “Il presidente Trump non bluffa ed è pronto a scatenare l’inferno”. Non usa mezzi termini Caroline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, nell’annunciare che gli Stati Uniti sono pronti a colpire l’Iran “più duramente di quanto non sia mai stata colpito prima“, se Teheran non sarà disposta araggiungere un accordo per porre fine al conflitto in atto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Trump pronto ad invasione di terra: Teheran piazza le mine sull’isola di Kharg

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