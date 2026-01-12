Occhi spalancati e attenzione alta | sulle Statali sono accesi gli autovelox

A inizio 2026, i controlli sulle strade statali della Lombardia continuano con l'uso degli autovelox da parte della Polizia Stradale. Questi dispositivi servono a monitorare il rispetto dei limiti di velocità e a promuovere una guida più sicura. La presenza degli autovelox mira a prevenire comportamenti pericolosi e a sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza di rispettare le norme del codice della strada.

