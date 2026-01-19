Controlli con gli autovelox sulle Statali | ecco quando e dove

Controlli con autovelox sulle Statali: scopri quando e dove sono in funzione. La Polizia Stradale utilizza queste apparecchiature per verificare il rispetto dei limiti di velocità, contribuendo a garantire la sicurezza stradale. È importante conoscere le zone soggette a controllo per evitare sanzioni e promuovere comportamenti responsabili alla guida.

La Polizia Stradale ha comunicato le tratte regionali interessate dall'attività di monitoraggio nella settimana compresa tra lunedì 19 gennaio 2026 e domenica 25 2026 Ancora controlli della Polizia Stradale sulle Statali mediante l'utilizzo degli autovelox. Il fine è smascherare eventuali comportamenti inadeguati e pericolosi al volante come l'eccesso di velocità, e al contempo sensibilizzare gli utenti sul rispetto delle norme. Su tutti un obiettivo nobile: combattere la 'piaga' degli incidenti legati all'eccesso di velocità che - purtroppo anche nel Lecchese - continua a essere un serio problema.

