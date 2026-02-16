Busto Arsizio rilancia la moda | istituti tecnici al completo controcorrente rispetto al calo delle iscrizioni

A Busto Arsizio, le iscrizioni agli istituti tecnici di moda e grafica sono aumentate, sfidando il calo previsto nelle università italiane. La decisione di molti studenti di puntare su queste specializzazioni si deve alla crescente domanda di professionisti qualificati nel settore moda, che ha portato a un aumento di circa il 20% rispetto allo scorso anno. Un esempio concreto è il nuovo laboratorio di design aperto quest’anno, che attira studenti da diverse parti della regione.

Busto Arsizio, la moda resiste: boom di iscrizioni negli istituti tecnici controcorrente. Un'inattesa ondata di iscrizioni sta animando gli istituti tecnici di moda e grafica di Busto Arsizio, sfidando le previsioni di un calo generalizzato nel settore dell'istruzione superiore. L'ACOF Olga Fiorini, storica realtà educativa della provincia di Varese, registra un rinnovato interesse per i suoi percorsi formativi, alimentando un'inversione di tendenza in un contesto nazionale segnato da incertezze demografiche e da una crescente attenzione alle discipline STEM. Il direttore dell'istituto, Mauro Ghisellini, traccia un bilancio incoraggiante, sottolineando la vitalità di un'offerta formativa capace di integrare tradizione e innovazione tecnologica.