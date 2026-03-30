Gli islamici italiani si intestano la vittoria del No | Mossi 700mila voti

Gli islamici italiani rivendicano la vittoria del “No” con circa 700mila voti raccolti. I dati sui sondaggi sono ancora parziali e mancano di riferimenti precisi, ma alcune fonti indicano un coinvolgimento significativo all’interno della comunità. Le cifre sembrano confermare una partecipazione attiva in questa consultazione referendaria, anche se le modalità e le percentuali precise non sono ancora ufficialmente confermate.

Ai sondaggisti mancano ancora dei precisi punti di riferimento. Ma basta tendere l’orecchio per avvertire i rumori di fondo provocati dai lavori in corso del movimento islamista che verrà, perché sta arrivando, e che ha vissuto il referendum sulla giustizia, dove ha prevalso il No, come una sorta di prova generale del Partito islamico. «La comunità si è responsabilizzata perla prima volta, di quei 700-800 mila voti musulmani solo un 10% è fatto da cittadini di origine italiana, tutti gli altri hanno acquisito la cittadinanza negli ultimi 20-30 anni. È vero, la comunità islamica al 90% ha votato No, ha mosso quasi 700mila voti, mentre nel. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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