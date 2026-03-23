In piazza la festa del comitato del No | In tanti si sono mossi per difendere la Costituzione da un attacco alla democrazia

“Ha vinto la democrazia: i cittadini hanno detto No alla riforma Meloni-Nordio. La maggioranza degli italiani ha votato contro la riforma pensata per ridurre l’indipendenza della giustizia. La magistratura resta indipendente. Nonostante tutte le fake news circolate la popolazione si è informata e ha deciso di stare dalla parte della Costituzione”. Questa la reazione del Comitato della società civile Forlì-Cesena per il No nel Referendum costituzionale all'esito del risultato dei seggi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

"In tanti mobilitati per difendere la Costituzione", la soddisfazione del comitato "Giusto dire no""Avere giudici indipendenti, liberi da condizionamenti, ha permesso questa evoluzione, nello spirito della Costituzione.

Leggi anche: Referendum sulla giustizia, Fiordellisi: "Difendere la Costituzione, difendere la Democrazia"

Tutti gli aggiornamenti su In piazza la festa del comitato del No...

Temi più discussi: 165 anni d'Italia: Il Quirinale si veste a festa per il cambio della guardia solenne; Referendum, Schlein a piazza del Popolo: votiamo no per difendere la Costituzione; Piazza Idea, a Bari camminata della legalità, Festa del papà e sport 19-22 marzo 2026; Il Comitato della società civile per il No chiude la campagna referendaria in piazza Almerici.

In piazza la festa del comitato del No: In tanti si sono mossi per difendere la Costituzione da un attacco alla democraziaHa vinto la democrazia: i cittadini hanno detto No alla riforma Meloni-Nordio. La maggioranza degli italiani ha votato contro la riforma pensata per ridurre l’indipendenza della giustizia. La magistr ... forlitoday.it

Festa in piazza a Perugia per il No al referendum, 'noi sognatori e incisivi'Festa in piazza a Perugia per festeggiare la vittoria del No al referendum sulla giustizia. Nel capoluogo umbro il Comitato per il No si è radunato in piazza IV Novembre, nel cuore della città. (ANSA) ... ansa.it

La segretaria del Pd, Elly Schelin, ha commentato con entusiasmo la vittoria del No al referendum sulla giustizia 2026. “È stato un No a una riforma sbagliata e dannosa che alterava l’equilibrio dei poteri sancito dalla nostra Costituzione, ma penso che sia stat facebook

Gli italiani difendono la Costituzione da una riforma della giustizia pessima. È cambiata l’aria, una sconfitta storica per la Meloni e il governo. Una vittoria del PD, della segretaria Schlein e delle opposizioni. Ora pronti e avanti con l’alternativa di governo! x.com