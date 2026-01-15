Libro dei Fatti Descalzi | Garantire sicurezza delle forniture e investire nei game changer della transizione
Il Libro dei Fatti di Descalzi analizza le recenti crisi globali, dalla pandemia alla crisi energetica europea, evidenziando la necessità di garantire la sicurezza delle forniture e di investire nei cambiamenti fondamentali della transizione energetica. La situazione attuale richiede strategie mirate per affrontare le sfide di un mondo in evoluzione, caratterizzato da instabilità geopolitica e trasformazioni economiche profonde.
Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Negli ultimi anni abbiamo attraversato crisi gravi e di impatto globale: nel 2020, la pandemia da Covid-19 ha messo a dura prova le economie mondiali; nel 2022, la grave crisi energetica europea ha messo a nudo la totale dipendenza e vulnerabilità dell'Unione Europea dal punto di vista energetico, con forti ripercussioni sui bilanci statali, sulle imprese e sulle famiglie; oggi, siamo in presenza di gravi conflitti in aree geopoliticamente cruciali, nonché di un'incertezza profonda e generalizzata dovuta al definitivo superamento del modello tradizionale di globalizzazione e alla conseguente ridefinizione dell'ordine commerciale mondiale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
