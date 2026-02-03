Cos'è la dose marketing | sapevi che nei cosmetici alcuni ingredienti servono solo a scopo pubblicitario?
Nei cosmetici alcuni ingredienti vengono inseriti per creare un’immagine di efficacia, ma in realtà non fanno molto. Una cosmetologa spiega che la “dose marketing” serve più a fini pubblicitari che a migliorare veramente il prodotto. Fanpage.it ha approfondito la differenza tra dose funzionale e dose marketing, chiarendo che quest’ultima punta a convincere i consumatori, mentre quella funzionale ha un ruolo più reale.
Fanpage.it ha chiesto a una cosmetologa la differenza tra dose funzionale e dose marketing: quest'ultima aiuta a livello pubblicitario, molto meno in termini di efficacia del prodotto.🔗 Leggi su Fanpage.it
