Cos'è la dose marketing | sapevi che nei cosmetici alcuni ingredienti servono solo a scopo pubblicitario?

Nei cosmetici alcuni ingredienti vengono inseriti per creare un’immagine di efficacia, ma in realtà non fanno molto. Una cosmetologa spiega che la “dose marketing” serve più a fini pubblicitari che a migliorare veramente il prodotto. Fanpage.it ha approfondito la differenza tra dose funzionale e dose marketing, chiarendo che quest’ultima punta a convincere i consumatori, mentre quella funzionale ha un ruolo più reale.

