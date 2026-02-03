Cos'è la dose marketing | sapevi che nei cosmetici alcuni ingredienti servono solo a scopo pubblicitario?

Da fanpage.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei cosmetici alcuni ingredienti vengono inseriti per creare un’immagine di efficacia, ma in realtà non fanno molto. Una cosmetologa spiega che la “dose marketing” serve più a fini pubblicitari che a migliorare veramente il prodotto. Fanpage.it ha approfondito la differenza tra dose funzionale e dose marketing, chiarendo che quest’ultima punta a convincere i consumatori, mentre quella funzionale ha un ruolo più reale.

Fanpage.it ha chiesto a una cosmetologa la differenza tra dose funzionale e dose marketing: quest'ultima aiuta a livello pubblicitario, molto meno in termini di efficacia del prodotto.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Cosmetici Ingredienti

A cosa servono davvero le righe sui vetri posteriori delle auto: il loro scopo non è solo design

L’abilità che aiuta a migliorare l’apprendimento, ma che molti sottovalutano: cos’è la metacognizione

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Cosmetici Ingredienti

Argomenti discussi: Se prendi il farmaco Rybelsus per dimagrire devi sapere cos’è successo; Serve la ricetta per prendere l'ibuprofene? Cosa cambia tra 200, 400 e 600 mg; Com’è che tutti vogliono lo smash burger?; SailGP: la Formula 1 del mare che sta rivoluzionando la vela.

cos è la doseIrish coffee originale: ricetta irlandese con proporzioni giuste, alcol e pannaIrish coffee originale: ricetta irlandese con dosi corrette di whiskey, zucchero e panna fluida. Procedimento chiaro e calorie del caffè irlandese. donnesulweb.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.