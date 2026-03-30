Gli elmetti diventano secchi o scolapasta Ne parla il collezionista

Da ilrestodelcarlino.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una conferenza al Museo La Tratta, un collezionista ha illustrato come alcuni elmetti siano stati trasformati in oggetti come secchi o scolapasta. Il ricercatore ha condiviso queste pratiche, evidenziando l’ingegno e le capacità manuali impiegate, oltre alla cultura del riciclo che si sviluppa attraverso tali interventi. La discussione ha approfondito l’uso creativo di materiali già impiegati in ambito militare o industriale.

Il ricercatore e collezionista è stato ospite della conferenza organizzata al Museo La Tratta. Ingegno, abilità del fare di necessità virtù e cultura del riciclo. Sono queste le qualità testimoniate dal riutilizzo di materiali bellici per uso civile: una pratica che ha attraversato le epoche, dalla Prima Guerra Mondiale sino ai giorni nostri. Su questo particolare aspetto, negli ultimi anni è progressivamente cresciuto l’interesse di ricercatori e collezionisti che stanno restituendo giusta evidenza ad un frammento di storia sociale e rurale. Pioniere di questa riscoperta è stato il romagnolo Bruno Zama che, nel pomeriggio di sabato 28 marzo, ha tenuto una affascinante conferenza al Museo La Tratta di Copparo dal titolo ’1914-2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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