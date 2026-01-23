Hot take dating gli appuntamenti diventano piccanti | per conoscersi si parla subito di argomenti scomodi
Hot take dating rivoluziona il modo di conoscere qualcuno: negli appuntamenti si affrontano subito temi scomodi, rendendo l’esperienza più autentica e diretta. La
Gli appuntamenti diventano Hot ma non in quel senso! Il grado di "piccantezza" dipende da quanto sono scomodi gli argomenti affrontati al primo incontro.🔗 Leggi su Fanpage.it
‘Hot take dating’ is a new trend. It can go really right – or really wrong.There's a new trend called hot take dating. It could either fix or destroy your love life. msn.com
What is ‘Hot take dating’: The 2026 trend redefining romance by prioritising bold conversationsHot take dating basically turns traditional dating norms upside down. Instead of avoiding difficult subjects like politics, religion, social ideals, or lifestyle choices in early interactions, ... cnbctv18.com
