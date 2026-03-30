Negli ultimi anni, i farmaci dimagranti di nuova generazione, come l'Ozempic, sono diventati oggetto di attenzione per le loro caratteristiche. Questi medicinali agiscono sul sistema nervoso, portando a una diminuzione dei pensieri legati al cibo in alcune persone. Gli effetti psicologici associati a questi farmaci sono stati studiati per comprendere meglio il loro impatto sui pazienti durante il trattamento.

Quelli di ultima generazione, come l'Ozempic, riducono i pensieri sul cibo, e in alcune persone anche emozioni, desiderio e dipendenze Una cosa che raccontano spesso le persone che assumono o hanno assunto farmaci dimagranti a base di semaglutide, come Ozempic o Wegovy, è di aver notato una riduzione del cosiddetto food noise. È una specie di pensiero fisso e intrusivo sul cibo che alcune persone hanno più di altre, e che può portare a mangiare più o meno del necessario, o in modo compulsivo. Negli ultimi tre anni i farmaci dimagranti di ultima generazione, detti anche agonisti dei recettori GLP-1, si sono diffusi moltissimo nei paesi occidentali e in particolare negli Stati Uniti, dove lo scorso novembre 1 adulto su 8 diceva di assumerli. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Gli effetti psicologici dei farmaci dimagranti

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