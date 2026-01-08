Novo Nordisk, azienda farmaceutica danese, entra nel mercato statunitense dei farmaci dimagranti. Questa mossa si inserisce in un contesto geopolitico complesso, con tensioni tra Danimarca e Stati Uniti riguardo alla Groenlandia. L’azienda punta a consolidare la propria presenza in un settore strategico, offrendo soluzioni innovative e rafforzando il ruolo della Danimarca nel mercato globale dei farmaci.

Mentre il presidente Usa Donald Trump rilancia, in seguito al raid contro Nicolas Maduro in Venezuela, la volontà di portare sotto il controllo Usa la Groenlandia governata dalla Danimarca in nome della “sicurezza emisferica”, e mentre da Copenaghen la premier Mette Frederiksen mette in guardia Washington dal danneggiare i rapporti bilaterali, il colosso danese Novo Nordisk sbarca in forze in America in un settore chiave, quello dei farmaci dimagranti. L’offensiva commerciale di Novo Nordisk. Nella giornata del 5 gennaio l’azienda farmaceutica di Bagsværd, che produce circa metà dell’insulina a livello globale, sesto player dell’Unione Europea per capitalizzazione (244 miliardi di dollari), ha annunciato l’ingresso delle dosi da 1,5 mg e 4 mg della pillola Wegovy a 149 dollari al mese per i consumatori Usa fino ad aprile e a 199 da allora in avanti, un quinto della versione iniettabile e della Zepbound di Eli Lilly. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - C’è una Danimarca che “invade” gli Usa: Novo Nordisk lancia la sfida dei farmaci dimagranti

Leggi anche: Farmaci antiobesità, l’accordo di Trump che abbatte i prezzi in Usa (e il manager di Novo Nordisk sviene): la gara per un business da 150 miliardi

Leggi anche: Trump taglia i prezzi dei farmaci anti-obesità, manager Novo Nordisk sviene durante l’annuncio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Bene la presa di posizione dei leader europei dopo le gravi minacce di annessione di Trump della Groenlandia. Mettere in discussione la sicurezza e colpire la sovranità di un Paese come la Danimarca che fa parte della NATO è inaccettabile. È una buona no - facebook.com facebook

Il podcast della rassegna stampa con @ROBZIK: -Delcy Rodríguez sale al potere in un Venezuela senza Maduro e all'ombra di Trump -Maduro afferma di essere stato rapito e di essere innocente -La NATO è finita se Trump invade la Groenlandia, avverte PM x.com