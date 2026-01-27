Quando il trauma lascia il segno | gli effetti psicologici delle esperienze che non dimentichiamo più

Quando un evento traumatico si verifica, può influenzare profondamente il benessere psicologico. Questo articolo esplora gli effetti che il trauma può lasciare sulla mente, evidenziando come alcune esperienze possano rimanere impresse e influenzare il nostro equilibrio emotivo nel tempo. Comprendere questi segnali è fondamentale per affrontare e gestire eventuali conseguenze a lungo termine.

Nel corso della vita tutti possiamo trovarci ad affrontare eventi difficili. Alcuni di questi, però, superano la nostra normale capacità di elaborazione e possono lasciare un'impronta profonda sul benessere psicologico: parliamo di esperienze traumatiche. Un evento è potenzialmente traumatico.

