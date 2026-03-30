Gli auguri pasquali del vescovo in Municipio

Questa mattina, il vescovo di Parma è stato ricevuto in Municipio dal sindaco e dal presidente del Consiglio comunale. Durante l’incontro, si è svolto lo scambio di auguri in vista della Pasqua, con la presenza delle autorità cittadine. L’evento ha avuto luogo nel rispetto delle consuete tradizioni e si è concluso con un breve momento di conversazione tra i partecipanti.

Il vescovo di Parma, sua eccellenza monsignor Enrico Solmi, è stato accolto questa mattina in Municipio dal sindaco Michele Guerra e dal presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi per il tradizionale scambio di auguri in vista della Pasqua.L’incontro si è svolto nella sala del Consiglio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Gli auguri pasquali del vescovo in Municipio Articoli correlati Gli impegni del vescovo. BernardinoSi celebra oggi la ’Giornata mondiale del Malato’, un appuntamento che invita a riflettere sul senso della malattia, sulla cura e sulla vicinanza a... Leggi anche: I nuovi agenti e gli auguri del questore Altri aggiornamenti su Gli auguri pasquali del vescovo in... Gli auguri di Pasqua di Meloni: 'Sia un giorno di speranza'Auguro a tutti una Pasqua serena, che porti speranza e gioia da condividere in famiglia e con gli amici. Un pensiero speciale a chi soffre, a chi passerà questi giorni in ospedale o al lavoro per ... ansa.it Gli auguri di Pasqua sarcastici del preside, la polemica non si placa: Un giudizio dal sapore tardo padronale con il gusto di minaccia-premioBrescia – Non si placano le polemiche dopo gli auguri sarcastici alla maggioranza silenziosa del dirigente scolastico dell’IC di Bedizzole, Pietro Michele Dursi. Dopo la reazione dei docenti, la ... ilgiorno.it