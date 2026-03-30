Gli auguri pasquali del vescovo in Municipio

Da parmatoday.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, il vescovo di Parma è stato ricevuto in Municipio dal sindaco e dal presidente del Consiglio comunale. Durante l’incontro, si è svolto lo scambio di auguri in vista della Pasqua, con la presenza delle autorità cittadine. L’evento ha avuto luogo nel rispetto delle consuete tradizioni e si è concluso con un breve momento di conversazione tra i partecipanti.

Il vescovo di Parma, sua eccellenza monsignor Enrico Solmi, è stato accolto questa mattina in Municipio dal sindaco Michele Guerra e dal presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi per il tradizionale scambio di auguri in vista della Pasqua.L’incontro si è svolto nella sala del Consiglio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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