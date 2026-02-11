Gli impegni del vescovo Bernardino

Oggi si celebra la Giornata mondiale del Malato, un’occasione per pensare a chi soffre e alle cure che riceve. Il vescovo Bernardino ha ricordato l’importanza di stare vicini alle persone in difficoltà, sottolineando che il dolore può essere anche un momento di riflessione e condivisione. La giornata invita tutti a riflettere sul senso della malattia e sull’importanza di aiutare chi sta attraversando momenti difficili.

Si celebra oggi la 'Giornata mondiale del Malato', un appuntamento che invita a riflettere sul senso della malattia, sulla cura e sulla vicinanza a chi soffre. Il tema scelto dal Papa per l'edizione 2026 – "La compassione del Samaritano: amare portando il dolore dell'altro" – richiama la parabola evangelica del Buon Samaritano come immagine di una prossimità concreta, capace di farsi carico delle ferite dell'umanità. Nel suo messaggio, il Santo Padre sottolinea come la compassione non sia un sentimento astratto, ma uno stile di vita che nasce dall'incontro e si traduce in gesti: fermarsi, guardare, chinarsi, curare, accompagnare.

