Gli angeli della salute per gli ’ultimi’ Curate duemila persone in 5 anni

In cinque anni, l’associazione “Le comunità della salute” ha assistito circa duemila persone considerate ultime. Questa realtà si occupa di fornire cure e supporto a chi si trova in condizioni di vulnerabilità e difficoltà. Il loro intervento si concentra sull’assistenza diretta e sul lavoro di prossimità con le persone più fragili, operando in contesti di disagio e marginalità.

Gli angeli della salute a fianco di chi non può. L’associazione “Le comunità della salute“ presieduta da Filippo Viganò (presidente del Centro servizi per il volontariato), dal 2020 ha avviato un’organizzazione, con 33 soci, di cui 15 medici specialisti che prestano la loro opera volontaria gratuita. Con loro tanti consulenti territoriali al servizio di chi non può permettersi di curarsi. Il dottor Viganò ha raccontato l’architettura della complessa macchina organizzativa, durante l’incontro organizzato da MonzAttiva sul tema “I diritti che contano“, al Binario 7. Il primo incontro sabato sul tema della salute nel contesto delle migrazioni e di chi non può permettersi l’approccio alla Sanità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gli angeli della salute per gli ’ultimi’. Curate duemila persone in 5 anni Articoli correlati Leggi anche: Bergamo, in crescita gli abitanti: 122.263 persone. La sindaca: «Il dato più alto degli ultimi 15 anni» Fragilità e salute mentale, gli ultimi episodi e la solitudine di pazienti e famiglieRafforzare i servizi territoriali di salute mentale e investire in prevenzione: le priorità per il presidente Sip dopo gli ultimi episodi. LA VIDA DE JESÚS – EL CAMINO DE LA LUZ | DOCUMENTAL COMPLETO (6 HORAS · 50 CAPÍTULOS)