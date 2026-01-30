Bergamo in crescita gli abitanti | 122.263 persone La sindaca | Il dato più alto degli ultimi 15 anni

La popolazione di Bergamo cresce ancora. Secondo i dati ufficiali, sono 122.263 gli abitanti, il numero più alto degli ultimi quindici anni. La sindaca conferma che il dato è in aumento e segnala che molti nuclei familiari sono monogenitoriali. Borgo Palazzo e Redona restano i quartieri più frequentati dalla cittadinanza.

I DATI. Cresce in modo sensibile la popolazione residente in città: molti nuclei mono parentali, Borgo Palazzo e Redona i quartieri più frequentati. Nel 2025 la popolazione residente nel Comune di Bergamo ha raggiunto quota 122.263 abitanti. Rispetto al 2024, quando i cittadini erano 122.077, si registra un incremento di 186 unità. Si tratta del dato più elevato registrato negli ultimi 15 anni: un risultato significativo se si considera che il punto più basso, d al 2010 a oggi, risale al 2013 con 119.049 residenti. Sono pubblicati sul sito del Comune, su Bergamo in Cifre, le statistiche demografiche relative all’anno 2025. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

