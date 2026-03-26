Negli ultimi mesi, su TikTok è diventato popolare un fenomeno chiamato bird theory, noto anche come test dell’uccello. La tendenza coinvolge milioni di utenti che condividono video e commentano le proprie esperienze legate a questo test. La viralità di questa pratica ha attirato l’attenzione di molti, portando a discussioni e curiosità sulla sua origine e sul suo funzionamento.

Negli ultimi mesi su TikTok è tornato virale un fenomeno che sta facendo discutere milioni di persone in tutto il mondo: la bird theory, conosciuta anche come test dell’uccello. Si tratta di un modo apparentemente banale per mettere alla prova il coinvolgimento del partner nella relazione, ma dietro questo trend si nascondono concetti psicologici molto più profondi di quanto si possa immaginare. Il meccanismo è semplice quanto sorprendente: basta indicare qualcosa di apparentemente insignificante, come un uccello, un murales o un cartellone pubblicitario, con grande entusiasmo, come se fosse qualcosa di straordinario. L’obiettivo è osservare la reazione del partner. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Bird theory, perché milioni di coppie stanno facendo questo strano test su TikTok

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