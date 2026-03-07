La Casa di Comunità di Ponsacco ha aperto ufficialmente i suoi spazi ai cittadini, segnando un passo importante nel presidio sanitario locale. Fratelli d’Italia Ponsacco ha espresso soddisfazione per l’attivazione di questa struttura, un servizio che la comunità attendeva da tempo. La struttura mira a rafforzare l’offerta sanitaria territoriale senza concentrarsi su riconoscimenti o meriti.

La Casa della Comunità di Ponsacco apre finalmente le porte ai cittadini. Fratelli d’Italia Ponsacco "accoglie positivamente l’attivazione di questo presidio sanitario territoriale ", atteso da molto tempo dalla comunità locale. "Proprio perché si tratta di un’opera che ha attraversato un percorso così lungo e articolato, riteniamo però necessario riportare la discussione su un piano di chiarezza – spiega una nota –. L’edificio nasce originariamente con una destinazione diversa, pensato come struttura di residenzialità assistita". Nel corso del tempo quel progetto iniziale è stato progressivamente superato e la struttura è stata ripensata all’interno della programmazione sanitaria territoriale fino a diventare l’attuale polo socio-sanitario destinato a ospitare i servizi della Casa della Comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Casa di Comunità: "Evitiamo corse ai meriti. Pensiamo a potenziarla"

Leggi anche: Le parole del tecnico nel post partita. "Dico bravi ai ragazzi. Ora pensiamo ai punti»

In arrivo un'altra casa della comunità, sarà a Monreale e garantirà assistenza sanitaria ai cittadiniL’Asp di Palermo inaugurerà e attiverà lunedì prossimo (12 gennaio) a Monreale la casa della comunità di via Ignazio Florio, struttura territoriale...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a La Casa di Comunità Evitiamo corse ai....

Temi più discussi: Inaugurata la Casa della Comunità di Trento sud; Sanità, inaugurati l'Ospedale di Comunità e la Casa della Comunità Santa Caterina; Dall'Esquilino a Montesacro: tre nuove case della comunità a Roma. Il Pd: Strutture fantasma; Recco - Casa della Comunità.

Casa di Comunità a Nicosia: al via il Centro prelieviIl centro prelievi attualmente operativo presso l’Ospedale Basilotta di Nicosia continuerà a svolgere regolarmente la propria attività senza alcuna modifica o limitazione, garantendo così una ... insanitas.it

Bellusco, inaugurata la nuova Casa di ComunitàInaugurata la nuova Casa di Comunità di Bellusco. Una risposta per semplificare l’accesso alle cure e rafforzare la rete sul territorio. mbnews.it

Il decreto ministeriale prevede una casa di comunità hub ogni 50 mila abitanti: «Ma in città ne è stata individuata solo una» - facebook.com facebook