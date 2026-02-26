Sogin | l' ad Artizzu Eccellenza del settore riconosciuta a livello internazionale

L'amministratore delegato di Sogin ha testimoniato di fronte alla Commissione parlamentare dedicata alle attività nel settore dei rifiuti, con un focus particolare sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia. La sua presenza ha attirato l'attenzione su temi legati all’evoluzione delle pratiche e alle sfide del settore, offrendo spunti di approfondimento sui progressi e le problematiche affrontate in questo ambito.

Un intervento articolato, quello dell'ad, che ha respinto le critiche mosse negli ultimi mesi, rivendicando i risultati raggiunti dalla società pubblica incaricata del decommissioning nucleare italiano. "Sogin, pur con i suoi difetti, è riconosciuta come eccellenza del settore a livello internazionale, realizzando uno scarto enorme, probabilmente senza uguali in Italia, tra la reputazione all'estero e quella nazionale. A Sogin sono spesso attribuiti aggettivi che la qualificano in modo negativo pur essendo il più delle volte ingiustificabili al confronto con dati e fatti oggettivi. Allo stesso tempo occorre non negare mai i problemi che ci sono che vanno portati alla luce uno per uno e gestiti con gli strumenti del management". 🔗 Leggi su Agi.it

