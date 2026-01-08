Il Napoli ha deciso di prendersi ulteriore tempo sulla situazione di Luca Marianucci. La società non ha ancora comunicato una decisione definitiva sul futuro del difensore, rinviando ogni valutazione alla prossima settimana. La scelta rappresenta un aggiornamento importante per il club e per l’atleta, in attesa di ulteriori sviluppi ufficiali. Resta da vedere come si evolverà la posizione del giocatore nei prossimi giorni.

Il Napoli prende tempo sul futuro di Luca Marianucci. La decisione definitiva sul destino del difensore è stata rinviata alla prossima settimana, come riferito da Nicolò Schira sul suo profilo X. Sul tavolo restano due opzioni concrete, una proposta strutturata del Torino e una soluzione più semplice della Cremonese. A rallentare tutto, però, è lo stop imposto da Antonio Conte, che non ha ancora dato il via libera all'operazione. Le offerte di Torino e Cremonese. Il mercato intorno a Marianucci è attivo, ma al momento bloccato. Il Torino ha presentato un'offerta articolata, basata su un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni.

© Spazionapoli.it - Colpo di scena Napoli, addio non più scontato: Conte ci ripensa!

