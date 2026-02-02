giulia stabile gli insulti sui social e il sorriso riconquistato finalmente alle iene

Giulia Stabile torna a sorridere dopo aver affrontato gli insulti sui social. La ballerina e conduttrice ha deciso di parlare apertamente dei momenti difficili in tv, grazie anche alla sensibilità di Nicolò De Devitiis. La sua intervista alle Iene mostra una donna più matura, che ha superato le paure e dimostra di aver conquistato una nuova fiducia in sé stessa.

Da quando ha vinto Amici, Giulia Stabile è finita sotto una lente di ingrandimento che si è concentrata meno sul suo talento nella danza e più su dettagli marginali come l’aspetto fisico, diventato uno degli argomenti preferiti dei social quando si tratta di ferire qualcuno. «Sei grassa», «hai i denti da coniglio», «non puoi ballare se sei così pesante»: sono solo alcuni dei commenti che Giulia ha dovuto leggere. Bersagliata anche per la voce e per la risata, quegli attacchi l’hanno portata non solo a trasferirsi a Londra - una città in cui può ballare indipendentemente dalla taglia - ma anche a iniziare un percorso di psicoterapia, arrivando a capire che il problema non era lei, ma lo sguardo degli altri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

