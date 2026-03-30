Alberto Barbera, critico cinematografico e direttore della Mostra del Cinema di Venezia, ha condiviso in un'intervista alcuni dettagli sulla sua vita privata. A 76 anni, ha parlato di un episodio avvenuto con una stagista di 27 anni, con cui si è incrociato in corridoio e tra loro è nata una storia d’amore. Ha anche commentato i pensieri riguardanti il possibile impatto su di lei.

A 76 anni, Alberto Barbera, critico cinematografico e direttore della Mostra del Cinema di Venezia, ha raccontato al Corriere della Sera il lato più personale della sua vita, tra carriera, passioni, amori e rimpianti. Una vita scandita dai film, ma anche da scelte di cuore che hanno segnato il suo percorso. “All’inizio non vedevo film, li immaginavo soltanto. Oggi ne guardo quattromila all’anno”, confessa Barbera, che ogni gennaio inizia una vera “maratona” per selezionare le pellicole migliori. Il suo metodo è netto: “Venti minuti: se il film non regge, stacco. Non puoi perdere la vita dietro alle cose brutte. Il peggio è quando arrivi alla fine e dici: che diavolo ho fatto, ho perso due ore”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Giulia aveva 27 anni, io 64. Faceva la stagista. Ci incrociamo in corridoio, ci guardiamo, ci innamoriamo. Pensavo di rovinarle la vita”: così Alberto Barbera

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Discussioni sull' argomento Alberto Barbera: Nelle giurie urla e minacce, ho visto piangere due presidenti. Giulia? Era la mia stagista, mi ha dato due figli dopo 70 anni (e mi ha cambiato); Alberto Barbera: Io e Giulia Rosmarini abbiamo 37 anni di differenza, faceva la stagista quando ci siamo innamorati. Pensavo di...; Carlo Verdone: Tornare ai film è stato difficile. C'è un po' di sciatteria nelle sceneggiature e questo allontana il pubblico dal cinema.

Buongiorno a tutti. A giugno andrò a Varsavia, per 10 giorni. Pensavo di andare a Vilnius, Riga e Tallin. In solitaria e muovendomi con i mezzi. Mi aiutate a suddividere i giorni, per favore Qualunque dritta per non svenarmi, sarà molto gradita. Grazie - facebook.com facebook

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