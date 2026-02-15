Quante volte ci innamoriamo nella vita | la risposta arriva da uno studio
Uno studio condotto dal Kinsey Institute rivela quante volte ci lasciamo travolgere dall’amore nel corso della vita. La domanda principale dei ricercatori era semplice: “Quante volte vi siete davvero innamorati?” A rispondere sono stati migliaia di persone, che hanno condiviso le proprie esperienze più intense, offrendo un quadro dettagliato sui momenti in cui il cuore batte più forte.
I ricercatori del Kinsey Institute hanno rivolto una domanda semplicissima (per così dire): "Quante volte siete stati appassionatamente innamorati?".🔗 Leggi su Fanpage.it
Giovane nutrizionista apre uno studio: "E' il coronamento di un sogno. Anche nella vita frenetica uno stile di vita sano è possibile"
Sabato scorso è stata inaugurata nello studio di Viale Bologna 92B a Milano la nuova attività della dottoressa Lucia Bellavista, biologa nutrionista.
La quota scudetto di Allegri: ma quante volte ci ha preso in passato?
Massimiliano Allegri ha spesso espresso le proprie previsioni sulle quote Scudetto e Champions, attirando l’attenzione degli appassionati di calcio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Quante volte ci si innamora davvero? Non più di due: la vera passione è rara; Tutto quello che sappiamo su M. Fantozzi.
Quante volte ci innamoriamo nella vita: la risposta arriva da uno studioI ricercatori del Kinsey Institute hanno rivolto una domanda semplicissima (per così dire): Quante volte siete stati appassionatamente innamorati? ... fanpage.it
Quante volte ci si innamora davvero? Non più di due: la vera passione è raraUna ricerca del Kinsey Institute ha coinvolto oltre 10 mila adulti negli Stati Uniti per indagare uno dei temi più misteriosi di sempre: l’amore passionale. Ecco i risultati ... msn.com
"Non so più quante volte ti ho cercato Per quegli occhi, Per quegli occhi che fanno da luna Non so più quante notti ti ho aspettato Per finire a ingoiare tutta la paura Di rimanere sola questa stanza buia Solo tu sei la cura per me" -Giorgia facebook