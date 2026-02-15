Quante volte ci innamoriamo nella vita | la risposta arriva da uno studio

Uno studio condotto dal Kinsey Institute rivela quante volte ci lasciamo travolgere dall’amore nel corso della vita. La domanda principale dei ricercatori era semplice: “Quante volte vi siete davvero innamorati?” A rispondere sono stati migliaia di persone, che hanno condiviso le proprie esperienze più intense, offrendo un quadro dettagliato sui momenti in cui il cuore batte più forte.