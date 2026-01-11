Francesca Pascale pro-proteste in Iran e si scaglia contro la sinistra | Doppia morale Per alcune cause si marcia per altre si tace

Francesca Pascale, nota attivista e sostenitrice della comunità LGBTQ+, ha espresso il suo sostegno alle proteste in Iran, criticando la sinistra per quella che definisce una doppia morale. La sua presa di posizione evidenzia come, secondo lei, alcune cause ricevano attenzione mentre altre vengono ignorate. La sua dichiarazione invita a riflettere sul ruolo dell’impegno politico e sulle incoerenze percepite nel panorama sociale e civile.

Attivista schierata con la comunità LGBTQ+, l'ex compagna di Berlusconi scende in piazza per sostenere le rivolte del popolo iraniano contro il regime. E sul suo account Instagram si indigna: «Ma i naviganti della flottiglia dove sono?». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

