Si presenta a casa della madre con un coltello Non la trova e si scaglia contro i carabinieri

Il 12 gennaio, a Goro, i Carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione di disturbo proveniente da un’abitazione. Nonostante il divieto di avvicinamento, un uomo si è introdotto nell’abitazione della madre, senza trovarla, e ha aggredito i militari con un coltello. L’intervento ha portato all’arresto dell’uomo, che ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Si introduce in casa della madre nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato dai Carabinieri. Nel pomeriggio del 12 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Mesola, con il supporto dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Comacchio, sono intervenuti a Goro a seguito di una segnalazione dei residenti per disturbo proveniente da un'abitazione. I militari hanno accertato la presenza di un uomo, 30 anni, che si era introdotto all'interno dell'abitazione della madre, nonostante fosse destinatario di un divieto di avvicinamento disposto dall'Autorità Giudiziaria per precedenti episodi di maltrattamenti.

