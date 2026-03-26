Nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo, intorno alle 17, un furto è stato messo a segno in un condominio di via Gatteri. I malviventi sono entrati in soffitta e hanno sottratto argenteria per un valore stimato di circa 5.000 euro. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio, e le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili.

È successo nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo. Ignoti ladri hanno trafugato anche francobolli antichi, gioielli e monete. Indaga la polizia Ennesimo furto in casa: in un condominio di via Gatteri è andato a segno un colpo da 5mila euro. Come riporta Il Piccolo è successo nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo, alle 17 circa. Approfittando del fatto che il proprietario era impegnato in un trasloco, i ladri sono entrati in una soffitta forzando la serratura e hanno portato via dell’argenteria per un valore, come anticipato, di 5mila euro, oltre a francobolli antichi, gioielli e monete. Non si conosce ancora l’identità dei malintenzionati. Indaga sul caso la polizia di Stato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Entrano in soffitta e rubano argenteria: colpo da migliaia di euro in via Gatteri

Articoli correlati

Venezia, maxi furto di scarpe da Prada: rubano 600 paia, colpo da 400mila euro(Adnkronos) – Ammonta ad almeno 400mila euro il bottino del furto allo stabilimento Prada di Arino di Dolo, in provincia di Venezia, avvenuto ieri...

Assalto alla fabbrica Prada di Dolo, ladri sfondano l’ingresso e rubano scarpe da centinaia di migliaia di euroMaxi-furto nello stabilimento Prada di Dolo (Venezia): una banda di ladri ha sfondato l’ingresso e rubato centinaia di scarpe per un valore che...

Contenuti e approfondimenti su Entrano in soffitta e rubano argenteria...

Discussioni sull' argomento Entrano in soffitta e rubano argenteria: colpo da migliaia di euro in via Gatteri; Rivoluzione parcheggi, entrano in vigore le nuove tariffe; Tutto quello che sappiamo su significato La gatta testo.

Entrano in soffitta e rubano argenteria: colpo da migliaia di euro in via GatteriÈ successo nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo. Ignoti ladri hanno trafugato anche francobolli antichi, gioielli e monete. Indaga la polizia ... triesteprima.it

Le professioni entrano a scuola con Confcommercio Piacenza - facebook.com facebook

Dal 21 maggio 2026 le spedizioni transfrontaliere di rifiuti entrano in una nuova fase regolatoria: con il , Digital Waste Shipment System, l’Unione Europea introduce un sistema digitale centralizzato per la gestione e lo scambio di dati tra operatori e a x.com