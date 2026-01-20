Pronto soccorso in affanno in Irpinia e Sannio | l’allarme della CISL FP

La CISL FP Irpinia Sannio segnala una situazione critica nei Pronto Soccorso delle province di Irpinia e Sannio. Le strutture sono sotto pressione a causa di carenze di personale e risorse, compromettendo l’efficacia dell’assistenza. La condizione attuale richiede attenzione immediata per garantire un servizio sicuro e tempestivo ai cittadini, in un contesto di crescente complessità sanitaria.

Tempo di lettura: 2 minuti La CISL FP Irpinia Sannio lancia un nuovo allarme sulle condizioni di estrema sofferenza dei Pronto Soccorso del nostro territorio, una situazione purtroppo comune a molte province italiane, ma che in Irpinia e nel Sannio sta raggiungendo livelli non più sostenibili. "La problematica è sotto gli occhi di tutti, e soprattutto dei cittadini che accedono ai Pronto Soccorso, spesso in attesa per ore e con la sensazione di essere abbandonati – dichiara Sonia Petrucciani, Segretaria Generale CISL FP Irpinia Sannio. – Anche la politica, nei mesi scorsi, in vista del rinnovo della Regione Campania, ha speso molte parole, ma ad oggi i fatti concreti sono pochi.

Tosse persistente. E poi un forte dolore a livello toracico. Sintomi che l'hanno insospettita. Ecco perché una donna di Reggio Calabria è andata al pronto soccorso del Grande ospedale metropolitano (Gom). Qui la scoperta dei medici: nel bronco lobare inferior - facebook.com facebook

Se un malato di tumore deve attendere 8 ore al pronto soccorso e, per il dolore, è costretto a stendersi a terra perchè non c'è nemmeno una barella, la #sanità pubblica è davvero alla frutta Anzi... all'amaro #SalviamoSSN x.com

