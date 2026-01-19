San Sebastiano la Polizia locale festeggia a San Ciriaco | Cisl FP chiede più sicurezza e formazione
Il 20 gennaio ad Ancona, la Polizia locale delle Marche si riunisce per celebrare San Sebastiano, patrono del corpo. L'evento rappresenta un’occasione per riflettere sul ruolo dei operatori di sicurezza e sulla necessità di investire in formazione e misure di tutela, in un contesto in cui la sicurezza pubblica resta una priorità. La giornata invita a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di supportare il lavoro delle forze locali.
ANCONA – La Polizia locale delle Marche si ritrova il 20 gennaio ad Ancona per celebrare il proprio patrono, San Sebastiano. La cerimonia, organizzata da Regione e Comune, si terrà nella cornice della Cattedrale di San Ciriaco. Un momento di festa, ma anche un'occasione per fare il punto sulle.
Ortona ospiterà la festa regionale della polizia locale in occasione del patrono San SebastianoOrtona sarà il palcoscenico delle celebrazioni regionali in onore di San Sebastiano, patrono della polizia locale.
Ortona ospita la Festa regionale della polizia locale: riconoscimenti e cerimonie in onore di San SebastianoIl 20 gennaio, a Ortona, si terrà la seconda edizione della Festa regionale della polizia locale, in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono del corpo.
Sora celebra san Sebastiano, patrono della Polizia locale - Martedì 20 gennaio 2026 Sora celebra san Sebastiano, patrono della Polizia locale, con il ritrovo in piazza Santo Spirito e la messa presieduta dal vescovo Antonazzo. sora24.it
Programmata a Barletta per martedì 20 gennaio 2026 la tradizionale celebrazione per la ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. L'appuntamento è alle ore 10.30... Leggi l'articolo facebook
Il 20 gennaio si terrà ad Alassio la celebrazione di San Sebastiano, Patrono della Polizia Locale x.com
