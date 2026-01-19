Nella riunione della Commissione Giubileo, alla quale ha partecipato il presidente del XV Municipio, Daniele Torquati, si è discusso dell’installazione di rotatorie su via Braccianese. L’obiettivo è migliorare la sicurezza stradale e ridurre il traffico nella zona, favorendo un miglior flusso veicolare e la sicurezza dei cittadini. La discussione si inserisce nel quadro di interventi mirati a migliorare la vivibilità dell’area e la mobilità locale.

Oggi si è svolta una riunione nella Commissione Giubileo, alla quale ha partecipato il presidente del XV Municipio, Daniele Torquati. Durante l’incontro, abbiamo avuto l’opportunità di audire l’ingegner Fadlun di Anas, per discutere in dettaglio l’intervento di manutenzione straordinaria e la progettazione di due nuove rotatorie su Via Braccianese. Questo intervento si configura come un’azione strategica, mirata a incrementare la sicurezza stradale e a migliorare la fluidità del traffico in una delle zone periferiche della nostra città. Così ha dichiarato Dario Nanni, consigliere comunale del gruppo Misto e Presidente della Commissione Giubileo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Giubileo: Nanni (Misto), con rotatorie su via Braccianese piu’ sicurezza stradale e meno traffico

Giubileo: Nanni (Misto Roma), chiusura Anno Santo, citta’ pronta per sfide future

Domani, con la chiusura della Porta Santa in Vaticano, si concluderà ufficialmente il Giubileo 2025. Questo evento ha rappresentato un momento importante per Roma, offrendo opportunità di riflessione e crescita per la città. La chiusura dell’Anno Santo segna un passaggio verso nuove sfide, con la città pronta a proseguire il suo cammino di sviluppo e accoglienza.

Due nuove rotatorie per rendere la via Braccianese più sicura

In arrivo due nuove rotatorie sulla via Braccianese, progettate per migliorare la fluidità del traffico e aumentare la sicurezza stradale. Questi interventi puntano a ridurre gli incidenti e facilitare gli spostamenti lungo la strada, beneficiando residenti e utenti. L’installazione delle rotatorie rappresenta un passo importante per la tutela degli automobilisti e per una migliore gestione della viabilità locale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Giubileo: Nanni (Misto Roma), chiusura Anno Santo, citta’ pronta per sfide future - Domani, con la cerimonia di chiusura della Porta Santa all'interno della Basilica di San Pietro in Vaticano, si concluderà ufficialmente il Giubileo 2025, ... romadailynews.it