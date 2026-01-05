Domani, con la chiusura della Porta Santa in Vaticano, si concluderà ufficialmente il Giubileo 2025. Questo evento ha rappresentato un momento importante per Roma, offrendo opportunità di riflessione e crescita per la città. La chiusura dell’Anno Santo segna un passaggio verso nuove sfide, con la città pronta a proseguire il suo cammino di sviluppo e accoglienza.

Domani, con la cerimonia di chiusura della Porta Santa all’interno della Basilica di San Pietro in Vaticano, si concluderà ufficialmente il Giubileo 2025, un evento che ha rappresentato “un anno straordinario per la nostra città e un volano fondamentale anche per il futuro”. Questa affermazione è stata rilasciata in una nota da Dario Nanni, consigliere comunale appartenente al gruppo misto e attualmente presidente della commissione Giubileo. “Questa è stata un’esperienza che ha dimostrato in modo tangibile come la proficua collaborazione tra le varie istituzioni, l’impegno costante della nostra amministrazione e la partecipazione attiva dei cittadini possano trasformare una sfida complessa in una concreta opportunità di crescita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Giubileo: Nanni (Misto Roma), chiusura Anno Santo, citta’ pronta per sfide future

