Alcuni individui sono stati trovati mentre si aggiravano tra edifici danneggiati dal terremoto, tra cui strutture storiche e religiose disabitate. Sono stati fermati mentre scattavano foto e giravano video all’interno di questi luoghi, tutti colpiti dall’evento sismico. Quattro persone sono state denunciate per aver esplorato e ripreso edifici privati e di pregio situati nelle zone colpite dal sisma.

Girano per edifici privati, storici e religiosi, tutti colpiti dal terremoto, disabitati e con un certo pregio, per esplorare, fotografare e filmare luoghi abbandonati. E poi pubblicano il materiale su diverse piattaforme social, traendo guadagno dalle visualizzazioni in rete. Ma vengono incastrati dalle immagini di videosorveglianza. A finire nei guai quattro "intruders", intrusi per dirla in italiano, due uomini e due donne, di età compresa tra i 26 e i 49 anni, tutti residenti in Lombardia. Sono stati denunciati alla Procura per violazione di domicilio, violazione di sepolcro e danneggiamento aggravato in concorso. Le indagini sono state svolte dai carabinieri della stazione di Caldarola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Girano tra gli edifici terremotati. Fotografie e video, quattro nei guai

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