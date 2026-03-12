Viterbo comparse scritte sataniche su chiesa e altri edifici del centro | tre persone nei guai

A Viterbo, tre persone sono state denunciate dopo aver imbrattato con scritte sataniche una chiesa e altri edifici nel centro storico. La polizia ha identificato i responsabili grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e ha emesso nei loro confronti fogli di via. Le scritte sono state cancellate e gli edifici sono stati ripuliti.

Tre persone sono state denunciate a Viterbo per imbrattamento di beni di interesse storico e artistico. I responsabili sono stati identificati e segnalati all'Autorità Giudiziaria dopo aver deturpato la facciata della Chiesa dei Santi Faustino e Giovita e alcuni edifici del centro storico con scritte a tema satanico, come reso noto dalle forze dell'ordine. Le indagini e l'individuazione dei responsabili Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'episodio si è verificato nelle prime ore del mattino del 6 marzo, quando alcune scritte realizzate con vernice spray nera sono apparse sulla facciata della Chiesa dei Santi Faustino e Giovita, situata in Piazza San Faustino, e sui muri di alcune abitazioni del centro storico di Viterbo.