Girano in centro a Senigallia armati di coltelli | nei guai 2 ragazzini uno ha 14 anni

Due minorenni sono stati denunciati a Senigallia dopo essere stati trovati in centro con coltelli. Uno dei ragazzi ha 14 anni. I genitori di entrambi sono stati coinvolti e sanzionati. La polizia ha sequestrato le armi e avviato le procedure di identificazione. Nessun altro dettaglio sulle circostanze dell’episodio è stato reso noto.

SENIGALLIA Denunciati due minorenni che giravano in centro, ciascuno con un coltello. Puniti pure i genitori. Nei loro confronti è stato applicato il nuovo decreto sicurezza, entrato in vigore anche per contrastare le baby gang che girano appunto armate di coltelli anche in città, come più volte testimoniato dai loro coetanei. I controlli Lo scorso weekend, i carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, indirizzando le attività anche al focus delle devianze giovanili. Durante un servizio lungo le vie del centro, i militari del Radiomobile hanno fermato due giovani, un 14enne e un 16enne, entrambi italiani residenti a Senigallia. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Girano in centro a Senigallia armati di coltelli: nei guai 2 ragazzini, uno ha 14 anni Girano in auto armati di coltelli, denunciati due 42enniHanno avuto un attimo di indecisione che li ha “traditi”, i d Due 42enni, l’uno di San Giovanni la Punta e l’altro di Catania, sono stati denunciati... A scuola con i coltelli. Cinque ragazzini nei guai. E altri sette minorenni denunciati per rissaCREMA (Cremona) Otto ragazzi nei guai, sette denunciati al Tribunale dei minori di Brescia e un maggiorenne al Tribunale di Cremona. Approfondimenti e contenuti su Girano in centro a Senigallia armati di.... Discussioni sull' argomento Girano in centro a Senigallia armati di coltelli: nei guai 2 ragazzini, uno ha 14 anni; La nuova logistica a Firenze parte da un hub sperimentale, consegne in centro con la bici; Lavori e cantieri in centro, da oggi deviano alcune linee: cosa cambia per i tram; Senigallia: girano col coltello a 14 e 16 anni, denunciati. Girano in centro a Senigallia armati di coltelli: nei guai 2 ragazzini, uno ha 14 anniSENIGALLIA Denunciati due minorenni che giravano in centro, ciascuno con un coltello. Puniti pure i genitori. Nei loro confronti è stato applicato ... msn.com tante gondole sul Rio Del'Anzolo vicino a S.Marco girano attorno a Ca'Soranzo sotto il famoso bassorilievo dell'Angelo; fu messo con sopra il Buco del diavolo perchè una leggenda del 1552 dice che in casa con un avvocato corrotto c'era un demonio e Frate facebook Ma io non li capisco questi sinistri che oggi girano tutti mesti e col muso lungo... Ma cosa avevano programmato Un weekend di bisboccia con gli Ayatollah Un corso accelerato di 'diritti civili' a Teheran No, perché a vederli così affranti viene il dubbio! x.com