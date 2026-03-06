Parte il ciclo Colazione al museo dedicato alle opere della grande mostra sul Barocco

Sabato 7 marzo alle 9.30, al Caffè del Teatro di Corso Diaz, prende il via il ciclo

Sabato 7 marzo, alle 9.30, al Caffè del Teatro di Corso Diaz, riparte il calendario di incontri “Visite guidate al museo con colazione in compagnia della guida” che prevede quattro distinti appuntamenti dedicati alla Grande mostra “Barocco. Il Gran Teatro delle Idee". Il percorso, colazione più visita guidata, consentirà ai visitatori di immergersi nell'arte, offrendo una visione completa delle diverse sezioni espositive e attraverso un dialogo disteso e condiviso, potranno sviluppare punti di analisi con approfondimenti personali sulle opere che andranno ad ammirare. In questa colazione condivisa non mancheranno aneddoti e curiosità sugli artisti protagonisti nella mostra. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Musei San Domenico, in attesa della grande mostra sul Barocco un focus con il direttore Gianfranco BrunelliIn attesa di poter vedere dal vivo le oltre 200 opere in mostra, tra lavori di Bernini, Guercino, Rubens e Fontana e Boccioni, il dottor Brunelli...

Ultimi giorni per richiedere i contributi per gli eventi collaterali della grande mostra sul BaroccoGrande mostra al San Domenico, ma tanta arte e cultura anche fuori dal complesso museale grazie al bando della Fondazione Cassa dei Risparmi per...

