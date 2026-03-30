Giovani talenti e grandi palchi Music Room continua a crescere | Margine vince il premio Daolio Gré miglior voce

Music Room, il progetto dell’associazione culturale forlivese Demodè diretto da Andrea Marelli, continua a ottenere riconoscimenti e a espandersi. Recentemente, un artista ha vinto il premio Daolio, mentre un altro si è aggiudicato il riconoscimento come miglior voce. La crescita di questa iniziativa ha contribuito a consolidare la reputazione di Forlì come centro di riferimento per la musica emergente italiana.

La realtà ideata da Andrea Marelli si conferma fucina di talenti: la band Margine vince il primo premio e aprirà un concerto dei Nomadi, mentre il giovane Gré viene eletto "Miglior Voce" Non si ferma l’ascesa di Music Room, il progetto dell’associazione culturale forlivese Demodè che, sotto la direzione artistica di Andrea Marelli, sta trasformando Forlì in un punto di riferimento imprescindibile per la discografia emergente italiana. L’ultimo, straordinario successo è arrivato sabato al Teatro Comunale di Chiaravalle, in occasione della decima edizione del prestigioso premio dedicato allo storico leader dei Nomadi, Augusto Daolio. A sbaragliare la concorrenza nella finale nazionale è stata la band pop-rock Margine. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Giovani talenti e grandi palchi, Music Room continua a crescere: Margine vince il premio Daolio, Gré miglior voce Articoli correlati Creative music lab, si presenta il disco dei giovani talentiSono 15, tutti under 35 e arrivano da tutta la regione i giovani che hanno partecipato al progetto. Un anno di grandi nomi e giovani talentiSarà una nuova stagione di fulgori musicali quella che Bologna Festival offre per il 45º anno consecutivo alla città, con il sostegno determinante di... Tutti gli aggiornamenti su Music Room Musica, grandi nomi e giovani talenti. L’atmosfera si scaldadi Pierfrancesco PacodaPromette un’immersione totale nella musica la fine del nuovo anno e l’inizio del 2026 in Regione, con tante occasioni per trascorrere le feste concedendosi un concerto scelto ... quotidiano.net Mozart incontra Puccini. Giovani talenti e grandi maestriDomani sera alle ore 20.30, al Teatro San Girolamo, il concerto del prestigioso ensemble di giovani studenti del Pre-College Salzburg dell’Università Mozarteum, La Bella Musica – Orchestra Giovanile ... lanazione.it